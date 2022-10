Ancona | trapianto di fegato record | 97enne è la donatrice più anziana mai registrata in Italia

(Di lunedì 31 ottobre 2022)dia Fabriano, in provincia di, dove una donna di 97 anni è la piùdi organo maiin. Così è stato salvato un uomo di oltre 50 anni, malato gravemente. Ilè stato eseguito nella clinica di chirurgia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. “L’intervento è perfettamente riuscito” ha rassicurato la responsabile del Centro donatori Francesca De Pace, che precisa: “Ilpuò mantenere una funzionalità ottimale anche in età molto avanzata, consente prelievi da ultranovantenni”. Il centro ha spiegato che “l’età media dei donatori utilizzati è stata di 60,4 anni”, in aumento rispetto ad alcuni anni fa per l’incremento dell’aspettativa ...

