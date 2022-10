Anche Putin si congratula con Lula | ma preferiva il fascista omofobo Bolsonaro

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimirha inviato un telegramma dizioni a Ignacioda Silva in occasione della sua vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile. Lo riferisce il Cremlino. ...

Ma l'attacco di Mosca contro Kiev e l'ideologia illiberale che guida l'azione di Vladimir, ...se ciascuno necessariamente con la propria autonomia strategica. Entrambi consapevoli di ...tira in ballo Biden. "Pronti a negoziare con gli Usa", svolta o bluff A spiegare gli effetti ... 'Un rischioper la stabilità politica proprio mentre - sostiene la Coldiretti - si ...Nelle sue ultime apparizioni Vladimir Putin sta dando sfoggio di una notevole fantasia nel leggere i “fatti che lo riguardano”, facendo trapelare, però, ...Ripartono gli hunger games, i giochi della fame: la sicurezza alimentare di milioni di persone - in Africa, Medio Oriente, Asia, ma anche Europa - che dipende dal grano che si produce in quell’area.