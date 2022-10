Anche Maurizio Costanzo boccia Alfonso Signorini per la gestione del “caso Marco Bellavia”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il lunedì è arrivato e questo significa che tra qualche ora andrà in scena nuovamente il Grande Fratello Vip condotto ancora dache, dopo leture del pubblico, deve sopportarequelle di. A spronare il giornalista a dire la sua sue la suadel “” è una lettrice che ha definito vergognoso e scorretto il comportamento del padrone di casa e che ha scritto un messaggio inviandolo alla rubrica di Nuovo. Il giornalista contesta al conduttore della trasmissione ladelbullizzato, ignorato e, a tratti, offeso dai suoi compagni ...

Concesse 24 ore di relax daSarri, ci sono da recuperare energie mentali e fisiche in ... Pronto al rilancio Luis Alberto,se non ancora al meglio. Dovrà caricarsi la squadra sulle spalle ...... lista viceministri e sottosegretari Il governo Meloni sarà compostoda 38 sottosegretari e ...- delega Attuazione Programma Alessio Butti (FdI) - delega Innovazione Tecnologica Economia...A fronte delle brutte notizie riguardanti Milinkovic-Savic, per il tecnico della Lazio Maurizio Sarri c'è anche una notizia positiva.Per celebrare i 40 anni del suo show e presentare il suo nuovo libro 'Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti', il conduttore è stato ospite da Fabio Fazio, dove ha raccontato aneddo ...