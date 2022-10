Ancelotti nei guai | rischia grosso dopo lo sfogo post partita

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lonelpotrebbe costare davvero molto caro ad. In arrivo una squalifica per quanto dichiarato. Certe volte capita che un tecnico si lasci prendere troppo la mano nelle dichiarazioni, soprattutto se, durante i 90? di gioco sono accaduti degli episodi destinati a far discutere. Come accaduto a CarloQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Da sinistra:, Rijkaard, Van Basten, Gullit Ci sono poche squadre che hanno saputo costruirsi una nomea ... vera espressione internazionale del calcio olandese per club, esei anni ...La Premier ha un livello ben superiore alla nostra serie A persinosettori giovanili. Anche lì ... In Premier hanno vinto, Conte e Ranieri, per non parlare dei successi europei di Vialli, ...Quando Jurgen Klopp dice che "il Napoli è la squadra più in forma del mondo" assegna una medaglia - lui può - non solo al Napoli, ma al calcio italiano che da mesi si piange addosso con gli accenti se ...L'ex Reggina - in campo da 3' - segna a 10' dal termine il rigore che vanifica l'1-0 di Vinicius jr: i Blancos, reduci dal ko in Champions, hanno ora un solo punto di vantaggio sul Barcellona ...