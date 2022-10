(Di lunedì 31 ottobre 2022)è uno dei più importanti protagonisti didiDe: ex insegnante della scuola, giudice di gare, coreografo e ballerino di fama internazionale. Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, l’ex volto del programma ha fatto il suo ritorno in qualità di giudice e ha avuto modo di accennare della sua L'articolo

DailyNews 24

The Rental è un thriller horror che segue la storia di due coppie diche prenotano online casa con di fronte all'oceano per un weekend. Giunti sul posto, le loro aspettative sono confermate, il ...I personaggi della storia erano versioni sottilmente camuffate deglie confidenti di Capote, e il pezzo rivelò molti dei loro segreti più scandalosi. Dopo la sua pubblicazione, le donne ... Amici, coming out di Garrison Rochelle: la reazione di Maria De Filippi ho fatto coming out“ ha detto il coreografo a Maria De Filippi. La padrona di casa ha replicato con un sorriso e ha risposto: “Certo, eh ma lo sapevo già, lo sapevo da un po’”. Riusciremo mai a vedere ...I concorrenti dell'edizione di Amici 21, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono ufficialmente una coppia Il video pubblicato sui social sembra non lasciare alcun dubbio.