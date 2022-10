Altro che Halloween

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Negli ultimi giorni sui social è tutto uno sfilare di star in costume da. Unica eccezione Jennifer Lopez, che approfitta del momento più dark dell’anno per sfoggiare una sensualissima mise di lingerie stile luna di miele. Riconfermando il suo status di beauty queen over 50. Leggi anche ›2022: le ispirazioni make up, unghie e le collezioni beauty Jennifer Lopez, uncontrotendenza Anche la scaletta frenetica di JLo – ogni tanto – contempla delle pause, l’ultima cade proprio in corrispondenza cone va decisamente controcorrente. In uno dei suoi ultimi post su Instagram la star di Marry me e On my way posa in uno scatto ultra sexy che profuma di luna di miele. ...