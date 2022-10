Alla scoperta della vaniglia | la pianta dalle mille proprietà

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Laè unaoriginaria del Messico, e fu coltivata per la prima volta dagli Aztechi, popolazione del grandioso impero scomparso 500 anni fa, che la usavano per aromatizzare le bevande al cioccolato. Dopo la conquista spagnola del Messico, lafu introdotta in Europa, dove divenne molto popolare come aroma per il gelato e altri dessert. Il baccello diviene usato anche in pasticceria, come ingrediente profumato per saponi e candele, o come insetticida naturale. Tipologie diLe principali tipologie disono 5, e ognuna di esse ha delle caratteristiche particolari. Una delle più amate è laBourbon del Madagascar, fra le più pregiate in assoluto. Si tratta di una variante con un sapore intenso e con un ...