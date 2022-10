Al via Grey’s Anatomy 18 su La7 | si riparte dal dopo Covid con il ritorno di Nick Marsh | trame episodi 31 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022)18 su La7 al via da stasera 31: tornano in chiaro le vicende dell’ospedale più famoso della tv per raccontare nuovi casi clinici, e seguire ovviamente la vita personale dei suoi protagonisti. La diciottesima stagione racconta una realtà post pandemia di. Al centro della storia c’è ancora Meredith Grey, che vedremo in Minnesota alla Mayo Clinic dove un suo collega David Hamilton l’ha chiamata per inaugurare un laboratorio a nome di sua madre. Ben presto, la dottoressa si scoprirà che in realtà è dedicato a lei per studiare una cura contro il Parkinson dato che il dottor Hamilton è affetto come molti da questa. Nel corso del suo viaggio, Meredith incontra un suo vecchio paziente, il dottor, con il quale in passato era scoccata la scintilla. ...