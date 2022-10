Al concerto dei Coldplay l’inno della protesta in Iran

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ihanno suonato ‘Baraye’,didei giovaniiani, la colonna sonora delle rivolte che infiammano la Repubblica islamica dalla morte di Mahsa Amini, dandone un’eco internazionale. E’ successo durante ildi Buenos Aires, in Argentina, trasmesso in streaming nei cinema di 81 Paesi, ma non in. Almeno ufficialmente, perché il video delè stato trasmesso sui social media dai giovaniiani che sono stati in grado di aggirare le restrizioni imposte dalle autorità. In”i giovani, donne e uomini, stanno combattendo per la loro libertà, per il diritto di essere se stessi”, ha detto il cantante deiChris Martin al, invitando ...