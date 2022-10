Al Bano | chi è | età | carriera | successi | figli | vita privata | gli amori | Romina Power | canzoni | Jasmine Carrisi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Alè uno dei cantanti italiani più amati in Italia e nel mondo. Da decenni la sua voce possente fa sognare generazioni. Infatti non piace soltanto alle persone di una certa età: anche i più giovani hanno riscoperto l’artista di Cellino San Marco. Ha iniziato la suaed è stato amato grazie al suo sodalizio artistico con l’ex moglie, anche lei cantante, oltre che attrice. Poi ha proseguito come solista. Infine ha ripreso, qualche anno fa, i duetti con. E oggi Alverrà sicuramente ‘citato’ perché Loredana Lecciso e suasaranno in studio da Mara Venier. La biografia di AlAl, pseudonimo di Al...