Agguato mortale in campagna | bracciante ucciso mentre lavora nei campi

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) - Omicidio a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Un bracciante agricolo di 65 anni, Angelo Castronovo, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco. La vittima era stato accusato di due omicidi e poi rinviato a giudizio per detenzione e porto illegale di armi.