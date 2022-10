‘Africa Rossa’ – Il libro che racconta il legame storico tra il continente e la Cina | destinato a rafforzarsi con la guerra in Ucraina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La studiosa americana Margaret C. Lee lo ha chiamato «new scramble for Africa», è la nuova spartizione del territorio africano che vede le ex potenze imperialiste sgomitare con quelle emergenti – in primis la– per conservare spazi di influenza neldel futuro: giovane, ricco di materie prime, con il tasso di natalità più alto al mondo e una collocazione geografica senza eguali sullo scacchiere internazionale. Passaggio obbligato per i commerci marittimi tra Asia ed Europa, è nelle mire di molti paesi. Nel nuovo millennio, il «magnifique gâteau africain» di Leopoldo II del Belgio si presenta così: ferrovie cinesi accanto a cavalcavia brasiliani, utility a gestione filippina e terminal aeroportuali turchi. Succede in Ghana, ma in realtà è così un po’ in tutto il. Tra il 2010 e il 2016, in Africa sono state ...