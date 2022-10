Accordo tra Confindustria Salerno e Banca di Credito popolare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRilanciare il tessuto produttivo locale e favorire la crescita e la competitività delle PMI è la finalità prioritaria dell’firmato dal presidente diAntonio Ferraioli e dal direttore generale delladiFelice Delle Femine. La BCP, è scritto in una nota, offrirà strumenti di finanza strutturata, percorsi di rafforzamento delle garanzie, gestione per lo smobilizzo di crediti verso la Pubblica Amministrazione. Renderà inoltre disponibili alle Associate soluzioni per attivare percorsi orientati alle logiche ESGs, nonché per valorizzare l’innovazione e l’internazionalizzazione. In base all’, BCP riconoscerà alle imprese iscritte aun ...