Abusi atroci Parlano i genitori del 17enne suicida nel college Usa

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Claudio Mandia, 17 anni, si tolse la vita dopo essere stato tenuto in isolamento in una scuola americana. Ihanno denunciato la Academy: "Hanno tratto nostro figlio come un criminale"

di Massimo Gaggi Parlano i genitori: "Non ha resistito ai crudeli maltrattamenti e agliche ha subito da parte della scuola" Per prima parla Elisabetta, la madre: "Claudio non ce lo ridarà nessuno, ma speriamo che quanto stiamo facendo serva almeno a evitare altre tragedie