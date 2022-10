(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –nei. Lo ha deciso il sindaco, Massimo Coppola, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di genitori di ragazzi che si soffermavano a giocare negli spazi verdi. “Abbiamo preso questa decisione in seguito alle numerose segnalazioni giunte da parte dei nostri cittadini – spiega il sindaco Coppola – Sempre più adulti sono solitiin presenza di bambini nei, con una doppia conseguenza: un pericolo per la loro salute ed unper i più piccoli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

A Sorrento vietato fumare nei parchi: "Basta cattivo esempio" a tutela della salute delle fasce più deboli della popolazione, ed in particolare dei bambini, è vietato fumare ...