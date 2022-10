A novembre bonus di 150 euro per dipendenti | pensionati e autonomi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il Decreto Aiuti ter, DL. 144/2922, ha previsto, come misura a sostegno dei lavoratori, per il mese di2022 l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 150, aggiuntiva rispetto all’indennità prevista dal D.L. Aiuti bis pari a 200, per i lavoratori subordinati, sia pubblici che privati, a condizione che abbiano un imponibile previdenziale di competenza del mese di2022 non eccedente l’importo di 1.538. L’indennità dovrà essere riconosciuta dal datore in automatico ai lavoratori che ne hanno diritto, previa dichiarazione del dipendente nella quale deve attestare di non essere pensionato o facente parte di un nucleo familiare destinatario del reddito di cittadinanza, inoltre in caso di più rapporti di lavoro subordinato, di non percepire il ...