L'HuffPost

Come sull'ergastolo ostativo, anche su questo tema passa la linea dura impressa dal premier Giorgia Meloni sulla spinta emotiva del rave party di Halloween organizzato ae poi finito con lo ...Le operazioni di sgombero a, dove tremila persone si erano date appuntamento a poche centinaia di metri dal casello autostradale, sono iniziate senza troppi problemi: èminacciare il ... A Modena è bastato il dialogo, ma il Governo Meloni lucida le manette contro i rave party La polizia di Modena ha identificato e deferito all’autorità giudiziaria i giovani. Sequestrati strumenti audio dal valore di 150mila euro ...A Casilda sognava Modena. A 14 anni con un amico costruisce due mini moto ... eppure tutte queste attenzioni non sembrano mai bastare. E non è questione di soldi, manca proprio l'amore per il lavoro, ...