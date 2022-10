5 alimenti che riteniamo sani | ma sono nemici della dieta

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Quando seguiamo unasana facciamo sempre molta attenzione a qualidobbiamo evitare per non rischiare di prendere peso e massa grassa. Saper riconoscere gli“amici”nostra linea è fondamentale per ottenere i risultati sperati. Esistono però alcuniche tendiamo a classificare comema che in realtà nonproprio consigliati per chi cerca di dimagrire. Ecco una lista di 5che erroneamentelight, ma che dovremmo consumare in modo limitato. Frullati.fatti con frutta fresca, spesso di stagione. Quindi crediamo siano un’ottima merenda o uno spuntino sano. In realtà uno smoothie corrisponde a diverse porzioni di frutta. La grande quantità di ...