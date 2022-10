3 33 | la recensione | una serie italiana indipendente in grado di creare un' atmosfera suggestiva

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ladi 3.33: La piattaforma Serially propone una nuovadall'approccio interessante al genere horror-thriller e molto adatta al binge watching. Serially, la piattaformadi streaming, propone dal 31 ottobre, proprio in corrispondenza con Halloween, la3.33, un progetto piuttosto ambizioso che unisce elementi thriller e horror in modo soddisfacente fino a un epilogo ideato per concludere la storia e al tempo stesso gettare le basi per una possibile conseguenza della storia. La natura dia basso budget, i cui limiti si notano in più passaggi, non limita comunque un risultato soddisfacente che si inserisce senza troppe difficoltà tra le proposte da vedere in binge watching per chi è interessato alle produzioni non ...