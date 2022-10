3 33 | intervista a Letizia Liccati e Marta Rizzioli

... la bassista dei Maneskin , durante un'rilasciata a Radio Deejay . Secondo l'Istituto ...Moratti: 'Nessun allarmismo' La paura di Victoria Ed è stata proprio la giovane musicista che ......divisivo di diversi cortei del 25 aprile (ricorda come fu trattato il padre partigiano di... Forse in cuor suo si è reso conto che la mia(pubblicata ieri dal giornale, ndr) non ...Francesca Fagnani è pronta a tornare su Rai 2 con Belve, il suo "malefico" talk show in cui non risparmia nessuno. Sarà la terza stagione per l'irriverente programma ...La giornalista Francesca Fagnani: «Ho la furia dentro, faccio tante cose per scaricare l’adrenalina. Santoro Per me fu come l’università» ...