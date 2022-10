25 aprile | Letta | La Russa disonora il Senato | le mosse del governo Meloni fanno paura

Sul 25, per EnricoLa Russa, in quanto presidente del Senato e 'dunque anche supplente del Presidente della Repubblica', ricopre 'il ruolo più unitario che esista. Bisognerebbe onorarlo evitando ...Mi chiedo se siamo più davanti a un "caso La Russa", denunciato dal segretario del Pd Enricoanche in una intervista al quotidiano piemontese in cui la seconda carica dello Stato è ...25". ...Dalla marcia su Roma al Covid, dal tetto sui contanti all'ultima uscita sul 25 aprile si delinea la piega che rischia di prendere il Paese: "Fanno paura". Così. Enrico Letta, in un'intervista a La Sta ...Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Sono affermazioni molto gravi, per non dire inaccettabili, considerando che La Russa ricopre la seconda carica dello Stato, quella di presidente del Senato, e ...