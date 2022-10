13enni sui social per 8 ore al giorno 3 esercizi social-detox

ilmessaggero.it

Sono sette, inclusa una ragazzina, i giovani segnalati alla procura per i minorenni accusati di aver ricevuto e inviato,social, immagini di bimbi vittime di abusi sessuali. E il numero potrebbe ...L'invito della Polizia postale e della Procura minorile ai ragazzi è, quindi, 'di acquisire consapevolezza e responsabilità delle proprie azioni anchesocial, interrompendo la diffusione di tali ... Social choc dei 13enni: foto di abusi e violenze, le sfide per avere un like Hanno scelto per l’operazione il nome “Poison”, veleno. Perché è proprio veleno quello che si è insinuato nei telefonini di centinaia di ragazzini. Immagini ...Corpi mutilati, atti di necrofilia, immagini di Hitler e Mussolini. E abusi sessuali su bambini, anche tra i tre e i quattro anni. «Raccapriccianti» è il termine usato ...