10 film da guardare in famiglia per Halloween

Leggi su isaechia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Siamo giunti al mese di Ottobre e finalmente ci avviciniamo al periodo più atteso da tutti gli amanti del brivido:. Se non sei amante delle serate in giro per la città fino a notte fonda, travestito in maschera da chissà quale pauroso personaggio, e neppure del classico tour “Dolcetto o Scherzetto”, ma sei amante del brivido e della paura, puoi sempre ripiegare sul cinema. Sì, perché in fondo nella serata diè ormai un rito amato da grandi e piccini, quello di decorare casa con oggetti che creano atmosfera surrealistica per poter godere al meglio di una serata guardando un buonche crea la giusta suspense. Il mondo cinematografico è ricchissimo di magiche avventure edi animazione in grado di divertire e far venire i brividi a persone di tutte le età. La notte più spaventosa dell’anno è ...