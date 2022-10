Zanicchi spiazza tutti con la barzelletta sconcia | imbarazzo a Ballando | cosa ha detto

(Di domenica 30 ottobre 2022) A mezzanotte passata, dopo aver stupito pubblico e giuria con una bella esibizione chiusa con un sorprendente ponte sul partner Peron, la cantante-ballerina 82enne ha deciso infatti di raccontare una. “Non molto sporca” precisa Iva, che però col senno del poi non terrà fede alla promessa. La cantante racconta la storiella di due ragazze venete che vanno a lavorare a Milano. E fin qui nulla di strano. Inutile dirvi qual è il lavoro di una delle due, che va a letto con “un vecio” – racconta la– che “mi dà il pene“. Iva continua con la: “- Ma cos’è il pene? – Una specie di ca*zo, mollo“ Lasortisce effetto a metà. In studio si ride, però non di gusto. Ma soprattutto si respira un pizzico d’inevitabiledovuto alla volgarità della storiella, ...

