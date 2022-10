World Series | Houston | stavolta niente distrazioni 5 - 2 ai Phillies traditi da Wheeler

Niente rimontona stavolta. Fattore campo rispettato e serie in equilibrio. Nella gara 2 dellea Houston gli Astros padroni di casa si sono portati di nuovo sul 5 - 0, come nel debutto della sera prima, ma non hanno subito la stessa mitologica risalita avversaria. I Phillies sono, ...Ed è nella quinta ripresa che arriva l'allungo decisivo di Houston, caratterizzato dal fuoricampo di Bregman che piazza il suo sesto home run nellee quindicesimo in generale nei playoff.Gli Houston Astros hanno pareggiato le World Series 2022 grazie al successo in gara 2 per 5-2 sui Philadelphia Phillies. Come avvenuto ...Mlb World Series 2022, gli Astros pareggiano la serie: 5-2 ai Phillies in gara-2. Ecco i risultati e la cronaca della partita ...