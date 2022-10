Wanda Nara | “Ho ricevuto la chiamata da ‘Ballando con le Stelle’ | volevo farlo da tempo”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Secondo i rumors degli ultimi giorni, Mauro Icardi avrebbe licenziato. La show girl argentina è dunque ora senza lavoro, e in un’intervista esclusiva per LAM ha parlato delle numerose proposte che sta ricevendo. Tra queste, sarebbe arrivata ladicon le: “Sì, mi hanno chiamato, lofare da molto. Parteciperò e dovrò fare una coreografia e cercherò di esserci al gala speciale che a volte organizzano. Ci sono già stati ospiti argentini come Valeria Mazza”. SportFace.

La telenovela trae Mauro Icardi non sembra volersi placare. Gli amanti del gossip ancora non hanno capito se i due siano realmente separati o meno. E a chiarire qualsiasi dubbio ci ha pensato il legale di ...e il commento di Icardi Look horror e spettrali per lafamily che ha raccolto numerosi like e commenti sui social. Tra i tanti che hanno lasciato un commento, anche il celebre ...La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sembra volersi placare. Gli amanti del gossip ancora non hanno capito se i due siano realmente separati o meno. E a chiarire qualsiasi dubbio ci ...Zaira Nara è da sogno. La modella argentina ammalia con la sua sensualità i suoi fan che la seguono su Instagram.