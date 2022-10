Walter Ricciardi contro il governo | «Un colpo di spugna non cancella l’emergenza Covid Presto una nuova ondata»

Leggi su open.online

(Di domenica 30 ottobre 2022), docente di Igiene all’Università Cattolica ed ex consigliere del ministero della Salute, critica la liberalizzazione del Coronavirus voluta dalMeloni. E in un’intervista a La Stampa va all’attacco delle nuove norme: «Undiinaccettabile».parte dal reintegro dei sanitari No vax: «Queste persone devono vaccinarsi perché la loro mancata vaccinazione mette a rischio i malati che loro stessi assistono. Ospedali e Rsa potrebbero trasformarsi da luoghi di cura in luoghi di rischio. Lo trovo francamente inaccettabile». Per lui è un errore «non rendere obbligatorio il vaccino per i docenti. Ma questa è una scelta politica. Quello cui invece non possiamo derogare è il vaccino per il personale medico sanitario. È una scelta scientifica». ...