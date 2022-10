Vlahovic via in estate? Follia a Torino | scelto il sostituto

Calciomercato, le richieste del tecnico salentino sono state esaudite: il club ha detto così. Triplo ribaltone immediato. La vittoria maturata al 'del Mare' contro il Lecce è stata un vero e proprio toccasana per la Juventus, che è riuscita ad incamerare tre punti di fondamentale importanza per la propria classifica al termine di una gara ...Gli altri indisponibili resteranno tali : quindi non ci saranno possibilità di vedere nell'ultima di Champions big quali, Di Maria, Pogba, Bremer ediscorrendo.Infortunio McKennie le notizie sulle condizioni dell’americano, i tempi di recupero e quante partita salta La Juventus vince a Lecce, riuscendo a ripartire dopo la durissima sconfitta col Benfica che ...Infortunio Vlahovic, nuova indisposizione per il centravanti serbo contro il PSG Le ultime da casa Juve Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Dusan Vlahovic non dovrebbe esserci m ...