(Di domenica 30 ottobre 2022)è ilche ha perso le sue due figlie,, dopo un evento di enorme portatatica: le due giovani sono statea Riccione da unche era in transito presso la stazione locale. Un lutto atroce, che ha segnato per sempre non soltanto la vita dell’uomo, ma dell’intera comunità rimasta agghiacciata daltico ed impensabile evento. Le due giovanissime, avevano rispettivamente 17 e 15 anni e vivevano a Madonna di Castenaso, comune in provincia di Bologna. Qui ildelle ragazze ha un’azienda di traslochi. Quel giorno maledetto, erano le sette del mattino del 31 luglio scorso.Pisanu furono ...

Il Corriere della Città

Domenica In: momento delicato con Don Antonio Mazzi Infine un momento toccante e delicato: in studio con Zia Mara, Don Antonio Mazzi, insieme ail papà delle due sorelle , Giulia e ...Chi èè originario di Senorbì , in Sardegna, vive a Castenaso (in provincia di Bologna) e il 31 luglio 2022 ha perso le sue due figlie in un terribile incidente a ... Vittorio Pisano, chi è il padre di Giulia e Alessia uccise da un treno: la storia del dramma Anche questa domenica grandi ospiti per la puntata del 30 ottobre di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier: la lista ...Alessia e Giulia Pisano sono le due sorelle uccise da un treno a Riccione. Il padre Vittorio Pisano a Domenica In per raccontare il dramma ...