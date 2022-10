Vittoria Deganello incinta | le parole durissime della sorella del presunto padre

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 30 ottobre 2022) Continua a far discutere la triste vicenda di, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che aspetta un figlio dall’ex compagno Alessandro Murgia, che però l’ha lasciata.sarà dunque una mamma single, proprio come Eleonora Mazzarini, la compagna che Alessandro (calciatore exLazio) aveva lasciato con due figlio piccoli per trascorrere l’estate con la. Nella vicenda c’entra, suo malgrado, anche l’attrice Nicole Murgia,del calciatore. Uomini e Donne,: parla ladi Alessandro Murgia Nicole Murgia era la migliore amica diprima che suo fratello Alessandro Murgia mollasse moglie e figli piccoli per la giovane ex ...