VIDEO Conti-Macii conquistano il terzo posto nelle coppie a Skate Canada 2022 Riviviamo il libero

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il primo podio non si scorda mai. La coppia composta da Sarae Niccolòha chiuso la seconda tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico in terza posizione, facendo tornare di nuovo il movimento italiano di specialità in top 3 in uno degli appuntamenti del circuito quattro anni dopo il secondodi Della Monica-Guarise alla Rostelecom Cup. Gli allievi di Barbara Luoni sono riusciti nell’impresa rendendosi protagonisti di undal contenuto tecnico importante, in cui hanno portato a casa correttamente dieci degli undici elementi pianificati. Ad eccezione infatti di una inaspettata caduta nel triplo rittberger lanciato che ha negato loro di conquistare la seconda posizione finale, gli azzurri hanno brillato sfoggiando sicurezza, pulizia e qualità; caratteristiche premiate con il punteggio di 119.52 ...