VIDEO – Carmando palleggia con il pallone di Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 ottobre 2022) Continuano le celebrazioni e gli eventi in città per ricordare Diego Armandoche oggi, 30 ottobre, avrebbe compiuto 62 anni. Da brividi è stato l’omaggio di ieri pomeriggio allo stadio a lui intitolato in occasione di Napoli-Sassuolo, match che gli azzurri hanno vinto per 4-0. Inoltre, questa sera si è tenuto un ulteriore evento che ha visto protagonista, oltre all’ex manager del Pibe de Oro Stefano Ceci, diversi suoi compagni di squadra come Salvatore Bagni e Fernando De Napoli. Presente anche lo storico massaggiatore Salvatore, che nel corso della serata si è reso protagonista di un episodio tutto da ridere. CLICCA QUI per vedere le immagini: continua il ricordo di Napoli Anche nella giornata di oggi, giorno del compleanno di Diego Armando, continueranno le ...