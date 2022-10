Verso il futuro con l’inflazione al galoppo Ritornerà il baratto ? Non si può mai dire

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 ottobre 2022) È notizia di sabato, quindi ancora in ottobre, che in quel mesein Italia si è attestata poco sotto il 12%. Si aggiunga che, nello stesso tempo, l’ aumento dei prezzi è andato pressochè di pari passo, il più consistente è stato quello del comparto alimentare. Se fosse possibile, non pochi sarebbero quelli tentati di gettare la spugna, avviandosi il sistema economico, perdipiù velocemente,la più che temibile combinazione negativa di stagnazione e inflazione.Essa è definita dagli addetti ai lavori stagflazione. Per dare un’idea, anche se molto grossolana, del fenomeno, è come se un organismo, per sopravvivere, si nutrisse di se stesso. In campagna descrivono, a mò di ammonimento, quel fenomeno con l’affermazione: “dove togli e non rimetti, a un certo punto non troverai niente”. Essa è riferita per lo più al risparmio e, al momento, è ...