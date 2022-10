“Verissimo presenta Io sono Tiziano” | puntata dedicata a Tiziano Ferro | le anticipazioni e i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Io” una grande: ledi domenica 13 novembre Oggi, nel corso dell’appuntamento domenicale di, è andato in onda per la prima volta il promo che annuncia una grandeevento del programma condotto da Silvia Toffanin interamente. Leggi anche –> elenoire ferruzzi il gesto di ringraziamento per i fan lex gieffina risponde ai commenti Lo speciale, dal titolo “Io”, andrà in onda domenica 13 novembre, alle 16.30, e avrà come protagonista ...