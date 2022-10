Verissimo | Miriana Trevisan ospite con Pago e il figlio Nicola svela | “Quest’estate ho avuto un flirt molto bello | non è nato l’amore ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 30 ottobre 2022) In occasione dei suoi primi splendidi 50 anni,è intervenuta a, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato e domenica, L’ex Vippona della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto un bilancio della sua carriera.si è detta orgogliosa di aver condiviso una parte della sua strada accanto a mostri sacri della televisione italiana. L’ex velina di Striscia la Notizia ha lavorato accanto a conduttori come Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado, uomini che hanno fatto la storia del Costume in Italia.ha parlato anche dei suoi momenti più difficili, come la malattia del padre, a cui è stato accanto fino alla fine. La showgirl ha raccontato di essersi presa cura di lui, mettendo in ...