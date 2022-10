Il Corriere della Città

... "Cercavo di mettermi ultima in fila, non volevo essere presa in giro davanti alla squadra L'allenatrice mi ripeteva ogni giorno: "", "di meno", "come fai a vederti allo specchio Ma ...L'allenatrice mi ripeteva ogni giorno: "" , "di meno", "come fai a vederti allo specchio Ma davvero riesci a guardarti". Una sofferenza". Il controllo del peso arrivava dopo la ... “Vergognati, mangia di meno”: lassativi per dimagrire, l’incubo della farfalla Nina Corradini, star della ginnastica ritmica Nina Corradini, denuncia scuote Nazionale italiana ginnastica ritmica: "Incubo. Subivo umiliazioni per il peso e mangiavo sempre meno, poi sono scappata…" ...