Unahotels Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi 92-78 | Foggia ok e Taranto ko Sei pugliesi dietro la Cavese Basket maschile serie A | calcio serie C girone C e serie D girone H | risultati

Leggi su noinotizie

(Di domenica 30 ottobre 2022) Prima metà gara con glini padroni diin leggero vantaggio. Inon sono stati in grado di invertire la rotta negli ultimi due quarti ed anzi il divario si è ampliato. È così arrivata per loro la sconfitta. Dopo la quinta giornata del campionato di pallacanestrodiA l’è ferma a 4 punti.C, undicesima giornata: fra le partite in programma oggi Audace Cerignola-Turri 2-1, Gelbison-Fidelis Andria 0-0, Monopoli-Acr Messina 2-0, Potenza-Virtus Francavilla Fontana 2-2,-Giugliano 0-1, Viterbese-1-2. In ...