Una Vita | anticipazioni dal 2 al 5 novembre 2022 | Gabriela avvelena Genoveva

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 30 ottobre 2022)è giunta ad Acacias con un piano ben preciso in mente, ovvero uccideree, negli episodi Unain onda dal 2 al 5(la soap spagnola non sarà trasmessa il 31 ottobre ed il 1°), inizierà adrla poco a poco con la scusa di prendersi cura di lei. Nel frattempo, Alodia scoprirà il tradimento del marito e si rifugerà dai Dominguez, mentre Azucena rinuncerà ad andare a Parigi.Una, puntate dal 2 al 5: Azucena non va più a Parigi Azucena si preparerà a partire per Parigi e saluterà la famiglia e Guillermo. Tuttavia, la giovane, come si evince dagli spoiler Unariguardanti le puntate in onda dal 2 al 5 ...