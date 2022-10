Una tirocinante ha denunciato un infermiere del Policlinico Umberto I di Roma per violenza sessuale

(Di domenica 30 ottobre 2022) Unahadi essere stata violentata da undurante il turno in un reparto delI di. La studentessa lavorava comenel reparto di urologia e ha dichiarato che l’l’ha attirata con una scusa in uno sgabuzzino per poi abusare di lei. Dopo essere riuscita a scappare ha raccontato l’accaduto ai colleghi, quindi è stata soccorsa e visitata. Sono poi intervenuti gli agenti del commissariato interno alla Sapienza e gli investigatori del distretto Salario. L’intervista alla collega dellache hala«Non appena informato del gravissimo episodio ho chiesto all’azienda ospedaliera ...

Umberto I. Infermiere accusato di aver violentato una tirocinante L'uomo sarebbe già stato segnalato in passato da altre studentesse per il suo atteggiamento poco professionale ...Una collega della tirocinante ha spiegato come l'infermiere fosse già stato segnalato in passato: "Avances rifiutate".