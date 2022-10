Una settimana di lutto e tante domande sulle morti di Seoul

Leggi su panorama

(Di domenica 30 ottobre 2022) Itaewon-ro: una striscia di terra che è un microcosmo a se snel cuore di una metropoli come. Un luogo il cui il multiculturalismo regna sovrano, in cui gli stranieri si sentono a casa. Dove i bar e i ristoranti si sfidano tra le luci delle insegne notturne prima di trovare pace con il sorgere del sole e lasciare posto a botteghe, negozi e café all'ultima moda. Distinguiamo la strada, quella più nota e gettonata, dal quartiere, che porta lo stesso nome all'interno del'area di Yongsan-gu, a sud di Myeongdong e a nord del fiume Han. Itaewon, la strada, è diventata teatro nelle ultime 24 ore di una strage che ha coinvolto circa 300 persone, 154 delle quali hanno perso la vita in una straziante carneficina indotta - con tutta probabilità - dal panico. Area di lusso - la zona è una delle più costose a livello di affitti di ...