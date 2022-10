Una rete balcanica a guida Italia per le imprese di domani

Leggi su formiche

(Di domenica 30 ottobre 2022) Unada più di 16 miliardi di euro annui che guidi gli scambi commerciali con i Balcani. Prova a realizzarla Unioncamere con un focus puntato sull’Adriatico come comunità geo-economica per la pace e la stabilità tra Europa e Mediterraneo. Unioncamere si fa pivot per questo obiettivo, nella consapevolezza che nell’area che comprende Croazia e Slovenia, oltre ai Paesi dei Balcani occidentali, secondo la nomenclatura della Commissione europea, l’interscambio commerciale nel primo semestre 2022 è in crescita del 50,2% rispetto ai 10,8 miliardi dei primi sei mesi del 2021. In particolare, cresce l’exportno pari a 8,8 miliardi nei primi sei mesi del 2022 rispetto a 6,1 miliardi del primo semestre 2021, +44,2%. Un’occasione da sfruttare a pieno. Numeri incoraggianti Per questa ragione Unioncamere, Fondazione Pax Humana, Università Luiss Guido Carli ...