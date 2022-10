“Un Piano Marshall per il XXI secolo” | Scholz lancia la sfida per ricostruire l’Ucraina

Man mano che diventa evidente come gli Usa stiano sacrificando l'Europa per conservare la loro egemonia, cominciano a riapparire sull'informazione riferimenti alcon il quale gli Usa avrebbero salvato e risollevato l'Europa dopo la guerra. E di conseguenza si invocano nuovi pianiper ogni cosa. Io stesso fin da bambino ne ho sentito ...Il Pnrr ha un budget quattro volte superiore al, che è stato un volano per un miracolo economico nel dopoguerra. Ora dobbiamo essere capaci, di nuovo, di utilizzare le risorse per dare ...Alla conferenza di Berlino sulla ricostruzione dell'Ucraina, Scholz parla di "Piano Marshall per il XXI secolo" ...Gli effetti che la pandemia ha avuto sulla nostra quotidianità si notano, soprattutto, nei profondi cambiamenti subiti dal mondo del lavoro nel corso degli ultimi due anni ...