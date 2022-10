Ucraina | la paura di una guerra al gelo “I russi si sono fermati e colpiscono a caso Vediamo a chi farà più male l’inverno”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Si prepara un lungo e inospitale inverno per le forze militari in campo nel Donbass. Da strategia d’attacco e controffensiva adi logoramento col freddo che rischia di giocare un ruolo decisivo. Chi sperava in una soluzione rapida del conflitto, specie dopo che Kiev ha affondato il coltello nel burro dell’oblast di Kharkiv, forse dovrebbe ricredersi. Per fortuna, al momento il clima è assolutamente accettabile. Dopo settimane di temperature primaverili, nel rajon (l’equivalente della nostra provincia) di Kramatorsk ieri è stata la prima giornata autunnale. Il granaio d’Europa ha modificato le cromie, dal giallo/verde di grano e girasoli e dal cielo azzurro, alle nuvole grigie e ai campi secchi pronti a offrire i frutti pregiati nel giro di tre stagioni. Tra un mese, sorprese del clima impazzito a parte, da queste partimolto freddo e fino a ...

Euronews Italiano

