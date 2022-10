(Di domenica 30 ottobre 2022) Dall’inizio dell’invasionedell’, gas e grano, con le loro quotazioni e disponibilità per l’esportazione, sono diventati sempre più significativi indicatori dell’evoluzione della guerra in corso. E le accuse o le minacce dell’aggressore russo coinvolgono molto spesso queste due commodities. Anche oggi ne abbiamo un esempio eclatante. Le accuseGran Bretagna Come riportato da molti media, tra cui in dettaglio Adnkronos e il Corriere della Sera, oggi il ministero della difesa russo ha denunciato: “Secondo informazioni disponibili, elementi di una unità della marina britannica hanno preso partepianificazione e all’attuazione di un attacco terroristico nel Baltico il 26 settembre scorso, facendo esplodere Nord Stream 1 e Nord Stream 2”. Il Segretario di Stato per la difesa britannico, Ben ...

Nicola Porro

Su chi abbia materialmente fatto saltare i gasdotti Nord Stream il mese passato resta il. I paesi coinvolti come Germania, Danimarca e Svezia hanno finora rifiutato di condividere i ..., ...Ecco spiegato il. Il testo del Manifesto sostiene che la Crimea fu regalata illegalmente all'. In base a quale criterio si definisce illegale la donazione, dentro un sistema dove non c'... Ucraina, il mistero degli attacchi alla flotta russa. E ora torna l’allarme alimentare Il Cremlino ha completato «la mobilitazione parziale»: 82mila soldati sono già al fronte. mentre sono 70mila i civili evacuati dalla zona dove incombe un nuovo scontro ..."Sono molto felice" ha scritto l'ex presidente sulla sua piattaforma, Truth, che il social cinguettante "non sarà più guidato da lunatici radicali di sinistra e maniaci che davvero odiano il nostro Pa ...