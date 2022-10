Tutti vogliono andare a Pompei | ma Oplontis è altra cosa Cari archeologi | piano con gli scavi!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022), luogo “segreto” e meraviglioso. Segreto? Fino a un certo punto: nel 2019 è stato visitato da 55.594 persone (+44% sul 2000)! Si tratta pur sempre di piccoli numeri, rispetto al mezzo milione di visitatori di Ercolano e ai 4 milioni (+67%) di. Eppure, anon è rimasto nulla, a parte le mura, le strade, e la Villa dei Misteri: bisogna leggere le aride pietre, per intuire l’antica vita quotidiana. Per esempio, i 55 fast-food e i 600 negozi (a riconoscerli!) per 11.000 abitanti, i graffiti (a trovarli! A decifrarli!), il sistema idrico e stradale, la struttura delle abitazioni, ci parlano di un’estrema divisione del lavoro (benessere), dell’alfabetizzazione (spettacolare), di politiche pubbliche, della vita domestica ...