Tutti pazzi per Mario Rui | assist al bacio e voti alle stelle

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 ottobre 2022)Rui, terzino sinistro portoghese del Napoli, è sempre più protagonista di questa squadra da record. Il bottino stagionale attualmente ammonta a 6in 13 partite, tanti quanti l’intera scorsa stagione pur essendo solo a fine ottobre. Complice anche la presenza di Olivera, suo compagno nel ruolo di terzino sinistro, ha migliorato il suo modo di stare in campo e la sua presenza in zona offensiva. È unRui che sembra aver fatto il salto di qualità, non è mai impreparato e sa sempre ciò che deve fare; non a caso sul web è denominato da molti tifosi del Napoli “Il Maestro“. Con il suo piede educato riesce sempre a servire al meglio i compagni, abile in copertura e nella manovra offensiva che parte da sinistra,Rui si sta prendendo di diritto il posto tra i terzini più in forma del ...