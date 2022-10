Torino | studentessa di Messina violentata di notte nella sua stanza in un campus universitario

(Di domenica 30 ottobre 2022) Una giovane donna è stata aggredita in uned è stata ricoverata in ospedale . E' accaduto ieri sera poco dopo la mezza. Sul caso sta indagando la polizia. L'episodio...

di Messina È originaria di Messina, ed èper ragioni di studio, la giovane che ieri sera è stata aggredita in un residence universitario dell'Edisu nel capoluogo piemontese. L'......in ospedale Una giovane donna è stata aggredita e violentata in un campus universitario aed ... Esprimo la nostra vicinanza e la solidarietà alla giovane' .Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Una ragazza è stata aggredita in un campus universitario a Torino ed è stata ricoverata in ospedale. Secondo le primissime ricostruzioni l'aggressore sarebbe un cittadino ...