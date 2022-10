Torino | Ricci | «Sappiamo che squadra è il Milan»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Le parole dinel prepartita di: «Il mister è felice dei nostri progressi. Io sto recuperando la condizione migliore» Samueleha parlato a DAZN prima di. Di seguito le sue parole. «Sto recuperando la condizione che avevo prima, settimana dopo settimana mi sento sempre meglio. Il mister ci tiene che ognuno di noi migliori e lui è felice dei nostri progressi. A me chiede di più in fase di non possesso, di essere concentrato sull’uomo e mi parla di “gamba forte”, che è quella che ci vuole.che andremo ad affrontare unaforte, soprattutto negli individui e tecnicamente, dovremo stare concentrati» L'articolo proviene da Calcio News 24.