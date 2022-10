Torino-Milan oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della dodicesima giornata di. I rossoneri non vogliono far scappare il Napoli capolista, vogliono ritornare a -3 per approfittare della prima caduta partenopea (quando e soprattutto se arriverà).che, invece, ha ritrovato il sorrisso dopo la doppia vittoria con Cittadella ed Udinese. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 30 ottobre,tv esu Dazn. SportFace.