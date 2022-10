Torino-Milan 2-0 LIVE | Miranchuk raddoppia!

(Di domenica 30 ottobre 2022)è il posticipo della domenica della 12esima giornata di Serie A e all'Olimpico i rossoneri di Stefano Pioli non possono...

Ore 20:44 - Saluti di rito E tra pochi secondi verrà dato il calcio d'inizio di questo. Ore 20:41 - Tutto pronto Terminate le operazioni di riscaldamento, tutto è pronto al "Grande ...Commenta per primo 'La partita è delicata, sei in mezzo a due partite di Champions decisive. Ilè una squadra che ti obbliga a fare un certo tipo di partita in cui ilha fatto vedere di fare più fatica del solito'. Così Massimo Ambrosini a DAZN.TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Zima ...Si gioca alle 20,45 allo Stadio Grande Torino il posticipo di Serie A Torino-Milan 1-0 LA DIRETTA L'incontro sarà diretto dal signor Rosario Abisso di Palermo. Al Var Aureliano. Il match dell'Olimpico ...